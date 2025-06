Miramar in Weinheim nach Großbrand wieder geöffnet

Die Geschichte des Miramar

Die Familie Steinhart betreibt in Deutschland drei Bäder: Das Kristall Palm Beach südwestlich von Nürnberg und das Aqualand in Köln. Geschäftsführende Gesellschafter der Kristall-Gruppe sind Marcus, Lara und Nicolas Steinhart. Über die Kristall-Gruppe sind die jeweils genauen Besitzverhältnisse für die einzelnen Bäder geregelt.

Das Miramar war 1987 für einen symbolischen Kaufpreis von 1 Euro inklusive der Schulden in Höhe von zehn Millionen Euro übernommen worden. Das ursprünglich städtische Bad wurde im Herbst 1973 eröffnet, geriet aber durch die Ölkrise und gestiegene Energiekosten in finanzielle Schwierigkeiten. Die neuen Betreiber investierten in Rutschen, Sauna und Geothermie-Heizung und führten das Bad in eine stabile wirtschaftliche Zukunft.

In der Geschichte des Miramar gab es insgesamt bereits vier Brände. Neben zwei kleineren Vorfällen und dem Großbrand vom Dezember 2024 gab es 1994 einen Saunabrand mit drei Millionen Euro Schaden.