Unbekannte haben im Neckar-Odenwald-Kreis erneut Ortsschilder gestohlen. Laut Polizei wurden vergangene Woche zwischen Montag und Donnerstag neun Schilder abmontiert: Drei in Aglasterhausen, zwei in Schwarzach, drei in Neunkirchen und eins in Kälbertshausen. Solche Diebstähle beschäftigen die Polizei im Kreis schon länger - alleine in Obrigheim-Asbach wurde im vergangenen Jahr neunmal das Ortseingangsschild gestohlen. Das Motiv ist unklar.