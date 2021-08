Es gibt wieder mehr Intensivpatienten mit einer Corona-Infektion am Uniklinikum Mannheim. Es seien überwiegend Ungeimpfte, so die Leiterin der Intensivmedizin am Klinikum.

Die Zahl habe am Uniklinikum Mannheim zugenommen, liege aber noch weit unter den früheren Spitzenwerten, erklärt Simone Britsch, Leiterin der Intensivmedizin am Uniklinikum Mannheim, im Interview mit SWR Aktuell.

SWR Aktuell: Wie haben sich die Zahlen entwickelt?

Simone Britsch: Es ist in der Tat so, dass auch bei uns am Uniklinikum Mannheim die Zahlen auf der Intensivstation steigen. Aktuell haben wir sechs intensivmedizinisch betreute Covid-Patienten, davon ist auch eine jüngere Patientin an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. In Hochzeiten der Pandemie waren es bei uns bis zu 30 Intensivpatienten gleichzeitig.

Die meisten Menschen, die im Uniklinikum Mannheim wegen Corona intensiv behandelt werden müssen, sind nicht geimpft. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Bernd Wüstneck

SWR Aktuell: Wie alt sind die Patienten?

Simone Britsch: Wir haben das komplette Altersspektrum von momentan 36 bis 84 Jahren. Und das sind in der Regel alles ungeimpfte Patienten.

Corona-Patienten auf Intensivstation immer jünger

SWR Aktuell: Sind tatsächlich mehr jüngere Menschen betroffen?

Simone Britsch: Es ist so, dass der Altersdurchschnitt ordentlich nach unten gepurzelt ist und dass wir vor allem in der Altersklasse 30 bis 50 überproportional viele Patienten haben.

Simone Britsch ist Oberärztin am Uniklinikum Mannheim und Leiterin der Intensivmedizin Universitätsklinikum Mannheim GmbH

SWR Aktuell: Wie massiv sind denn bei diesen jüngeren Menschen die Symptome?

Simone Britsch: Sehr massiv. Die Patienten klagen vor allem über massive Atemnot und das löst Ängste aus. Im Prinzip sind alle Patienten bei uns auf der Intensivstation beatmet und auch zum Teil ins künstliche Koma gelegt.

SWR Aktuell: Das ist dann auch lebensbedrohlich?

Simone Britsch: Definitiv. Das sehen wir ja auch in den Computer-Tomographie-Bildern, die wir machen. Da ist der größte Teil der Lunge mit der Corona-Infektion befallen. Also da ist wenig restliche, gesunde Lunge übrig bei diesen Patienten. Und das ist auch bei den jüngeren Patienten zu sehen.

Therapie bei schwerer Corona-Infektion hat sich "spezifiziert"

SWR Aktuell: Haben sich die Therapiemöglichkeiten im Vergleich zur dritten Welle verbessert?

Simone Britsch: Auf der Intensivstation leider nein. Die Therapie hat sich verbessert, hat sich spezifiziert, mehr oder weniger. Die medikamentöse Therapie ist weiterhin schwierig, vor allem in der Intensivmedizin. Was man definitiv gibt, ist eine Kortison-Therapie und alles darüber hinaus wird in Studien ausprobiert. Die Möglichkeiten zum Eingreifen auf der Normalstation sind besser.

"90 Prozent sind bei uns ungeimpft. Wir hatten auch geimpfte Personen, aber das waren wirklich Einzelfälle."

SWR Aktuell: Wie viele der Patienten sind ungeimpft?

Simone Britsch: 90 Prozent der Patienten sind bei uns ungeimpft. Wir hatten auch geimpfte Personen, aber das waren wirklich Einzelfälle. Und das waren auch Patienten, die vorneweg sehr schwer erkrankt sind, zum Beispiel transplantierte Patienten, die ein neues Organ bekommen hatten und wo einfach der Impfstoff nicht richtig gewirkt hat.

Kaum "reine Impfgegner" auf Intensivstation in Mannheim

SWR Aktuell: Wie könnte man die Impfkampagne vorantreiben?

Simone Britsch: Die ungeimpften Patienten bei uns auf der Intensivstation sind in den wenigsten Fällen reine Impfgegner. Es sind einfach Patienten, die die Notwendigkeit gar nicht so gesehen haben, weil sie in ländlichen Gegenden wohnen oder weil sie noch andere, für sie wichtigere Dinge, zu erledigen hatten. Es waren ganz unterschiedliche Gründe. Wenn man versucht, solche Menschen zum Impfen zu bewegen, kann man viel erreichen. Es ist halt für viele Leute sehr abstrakt, was bei uns auf der Intensivstation passiert und wie schlecht es den Patienten geht. Und all die nicht-geimpften Patienten, die das dann bei uns überstanden haben, sind ziemlich geläutert. Sie würden das nicht mehr so machen und sehen jetzt auch die Notwendigkeit, sich auf jeden Fall impfen zu lassen, geben das sogar den Angehörigen weiter. Aber es ist natürlich traurig, dass man erst einen Intensiv-Aufenthalt durchmachen muss, um sich impfen zu lassen.