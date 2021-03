Die neue Corona-Verordnung des Landes verhilft etlichen Kultur- und Freizeiteinrichtungen in der Region zur Öffnung. In Mannheim ist die Kunsthalle wieder geöffnet. Besucher können sich nach einer Online-Anmeldung auch die große Sonderausstellung „Anselm Kiefer" ansehen. Auch die Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen können nach telefonischer Absprache wieder besucht werden. In Heidelberg öffnet am Dienstag auch die Stadtbücherei wieder, unter strengen Corona-Auflagen und mit einer maximalen Verweildauer von 30 Minuten. In Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) und Speyer sind bereits seit Montag die Technik-Museen wieder offen und auch der Heidelberger Zoo freut sich wieder auf Besucher. In Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) wird der Schlossgarten am Mittwoch wieder öffnen.