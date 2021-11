Der ehemalige Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim, Alfried Wieczorek wird ab dem kommenden Jahr Vorstandsvorsitzender der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer. Wieczorek löst in dieser Funktion den ehemaligen baden-württembergischen Wissenschaftsminister Peter Frankenberg (CDU) ab, der aus persönlichen Gründen um seine Entpflichtung gebeten hatte. Das teilte die Stiftung am Donnerstag mit. Wieczorek gehört bereits seit einigen Jahren dem Kuratorium an.