Wichtige Themen im Gemeinderat

In der heutigen Gemeinderatssitzung entscheiden die Stadträte über die Anschaffung von rund 700 mobilen Raumluftfiltern für Schulen und KiTas. Die Stadt will dafür knapp dreieinhalb Millionen Euro ausgeben - und weitere rund 200.000 Euro für CO2-Sensoren. Die Anschaffung wird vom Land gefördert. Ebenfalls beschließen soll der Gemeinderat die Einführung eines Kurzstreckentickets für den Nahverkehr im Stadtgebiet - gleichzeitig soll das bisherige Quadrate-Ticket abgeschafft werden. Weiteres wichtiges Thema ist die geplante Einrichtung eines eigenen mobilen Impfteams für Mannheim. Dafür veranschlagt die Verwaltung monatliche Kosten in Höhe von 100.000 Euro. Ebenfalls beschlossen werden soll die Finanzierung des Aufenthalts- und Betreuungsangebots für Alkohol- und Drogenabhängige im Stadteil Jungbusch bis zum Jahr 2025.