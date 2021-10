per Mail teilen

Maximal 25.000 Gäste pro Tag sind bei der 73. Frankfurter Buchmesse, die heute eröffnet wird, erlaubt. Das hat auch Auswirkungen auf die kurpfälzer Beteiligung. Viele Verlage wie Kunstanstifter und Wellhöfer aus Mannheim und Kehrer aus Heidelberg verzichten auf die geschrumpfte Buchmesse. Beltz aus Weinheim feiert in Frankfurt das 50-jährige Bestehen seines Kinderbuchverlages. Wunderhorn aus Heidelberg bleibt die Stimme der kleinen, unabhängigen Verlage. Und alle kämpfen gegen die von den Bibliotheken geforderte Online-Ausleihe nahe am Nulltarif. Auch die Weinheimer Bestseller-Autorin Ingrid Noll hat sich an dieser bundesweiten Aktion der Büchermacher beteiligt. Der stationäre Buchhandel hofft mehr denn je auf das Weihnachtsgeschäft. Dessen Umsatz fiel 2020 wegen Corona um fast ein Drittel schlechter aus.