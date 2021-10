Eine Woche kostenpflichtige Corona-Tests: Erste Bilanz aus Heidelberg

Seit Montag gibt es für die Allgemeinheit keine kostenlosen Corona-Tests mehr – beim Heidelberger Anbieter Aspilon führt das zu einem Rückgang der Testhäufigkeit.

Seit Montag sei die Zahl der Corona-Schnelltests deutlich zurückgegangen, sagt Lovis Stricker, der Geschäftsführer des Test-Anbieters Aspilon, der mehrere Test-Center in Heidelberg betreibt. Etwa ein Drittel weniger Menschen als zuletzt lassen sich demnach im Schnelldurchlauf testen.

Ein Drittel weniger Schnelltests

Das sei ein Problem, denn: Wer früher mit leichten Erkältungs-Symptomen zum Testen kam, bleibe nun weg, sprich: Wer zuvor dank früher Testung als positiv identifiziert werden konnte, bewege sich nun länger in der Öffentlichkeit, bevor seine Symptome als Corona erkannt werden. Das, so Stricker, werde sich im Herbst noch verschärfen, wenn die Zahl der Infektionen vermutlich zunehme.

"Wir werden auf jeden Fall weniger positive Fälle finden, vor allem die frühen, die noch keine Symptome haben"

Statt Triefnasen, so Stricker, würden nun vermehrt Reisende getestet, die zum Beispiel für einen Flug ins Ausland einen aktuellen PCR-Test vorlegen müssen. Tatsächlich seien es momentan die teuren PCR-Tests, die das Geschäft am Laufen hielten. Um den Einbruch bei den Schnelltests zu kompensieren, habe man Personal reduziert. So stünden nun nicht mehr drei, sondern nur noch zwei oder gar nur ein Tester in den Zentren.

Vielfältige Gründe für Schnelltests

Wer keinen 3-G-Nachweis vorlegen kann, darf nicht in die Gastronomie dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Die große Mehrheit derjenigen, die jetzt noch einen Schnelltest machen, sind laut Stricker Ungeimpfte. Sie müssen in der Regel einen Test vorlegen, wenn sie ins Restaurant oder ins Kino, einzelne Kulturveranstaltungen oder auch die Oma im Altenheim besuchen wollen. Und dass der Test seit Montag kostet, kommt nicht bei allen Kunden gut an, sagt Aspilos-Mitarbeiter Paul Eisele, der in einem Test-Container in der Heidelberger Innenstadt arbeitet. Doch nach anfänglicher Empörung habe sich die Lage beruhigt, die meisten Kunden hätten die Kosten akzeptiert und blieben freundlich.

Kunden trotz Kosten meist freundlich

Bestimmte Personengruppen sind von den Kosten für einen Schnelltest weiter befreit. Dazu gehören Kinder, Schwangere oder Menschen, die sich aus Krankheitsgründen nicht impfen lassen können. Sie alle müssen ein entsprechendes Dokument vorlegen.