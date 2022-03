Wie geht es weiter mit den Schnelltestzentren?

Noch vor wenigen Wochen wurden die Schnelltestzentren schier überrannt - jetzt melden Anbieter, dass die Nachfrage um 40 Prozent eingebrochen ist. Wie geht es weiter?

In der Region wird gelockert, so auch in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis. Das sorgt dafür, dass die Schnelltestzentren in der Region nicht mehr so viel zu tun haben. Das erklärte einer der größten Anbieter von Schnelltests in der Region auf SWR-Anfrage.

Schnelltests momentan wenig gefragt

Die Nachfrage sei um 40 Prozent eingebrochen, so der Anbieter. Denn derzeit braucht man nur noch selten einen Schnelltest, zum Beispiel, um im Restaurant zu essen, für eine Hotelübernachtung oder bei Hallensport. Geimpfte und Genese müssen keinen Schnelltest vorweisen.

Corona-Lockerungen: Mit Schnelltest kurz ins Elsass

Hoffnung auf Sommerferien

Trotz der niedrigeren Nachfrage wolle man keines der Testzentren schließen, so der Betreiber. Die Öffnungszeiten würden eventuell angepasst. Der Grund für die Gelassenheit: Viele Betreiber kalkulieren, dass die Nachfrage um die Sommerferien wieder ansteigt. Denn dann bräuchten viele Menschen wieder negative Testergebnisse, um reisen zu können.