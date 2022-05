Weniger Körperverletzungen unter Jugendlichen im Corona-Jahr

Eigentumsdelikte bleiben an erster Stelle, wenn es um Jugend-Kriminalität geht. Das geht aus dem aktuellen Bericht der "Jugendhilfe im Strafverfahren“ hervor, mit dem sich der Jugendhilfe-Ausschuss des Rhein-Neckar-Kreises in Wiesloch am Mittag befasst. Demnach gab es 2019 mehr als 400 Eigentums-Delikte, 2020 waren es über 300. An zweiter Stelle stehen Verstöße gegen das Betäubungsmittel-Gesetz, gefolgt von Körperverletzungen. Deren Zahl war 2020 allerdings rückgängig. Der Bericht geht davon aus, dass dies den pandemiebedingten Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sowie den Schließungen von Gastronomie, Diskotheken und Clubs im Jahr 2020 geschuldet ist.