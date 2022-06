Weniger Fremdstoffe im Biomüll

Anmod Vorschlag:

….Tatütata - die Biomüll Polizei ist da. Jetzt denken Sie bestimmt, was ist dem mit dem Moderator los. Aber es gibt sie wirklich. Die Biomüll Polizei und zwar im Kreis Bergstraße. Immer wieder wird nämlich der Biomüll nicht richtig getrennt, sagen die Müllexperten. Was darf rein und was nicht? Eigentlich sollen ja nur Küchenabfälle und Grünschnitt rein in die braue Tonne. Aber es werde alles Mögliche reingeworfen. Damit ist jetzt Schluss. Zumindest beim Zweckverbandes Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße, kurz ZAKB. Und zwar in Form von elektronischen Detektoren an den Müllsammelfahrzeugen. Ob der Einsatz was gebracht hat, das weiß unsere SWR4 Reporterin Michaela Dymski:

Michaela

Es ist sehr laut. Aber was noch viel schlimmer ist: es stinkt wirklich fürchterlich: Die Biogasanlage in Heppenheim. Im Minutentakte kommen die großen weißen Müllfahrzeuge und kippen den Biomüll aus. Der kleine gelbe wendige Bagger kehrt alles zusammen. Da liegen sie vor uns - in der großen Müllhalle - die zwei Haufen zum Vergleich: der eine sowas von rein, der andere durchsetzt mit Fremdstoffen. Sascha Bocksnick, ZAKB Geschäftsführer:

man sieht es ja augenscheinlich …

… rückläufig ist

Michaela:

in Zahlen heißt das: Vor dem Projekt wurden 10 von 100 Biotonnen nicht richtig befüllt. Jetzt seien es nur noch 7, sagt Sascha Bocksnick. Und das sind die Fremdstoffe, die immer wieder in der braunen Tonne landen:

des ist auch immer Phasenweise ….

…. Was aber kein Bioabfall ist

Michaela:

Und was passiert, wenn der Besitzer der braunen Tonnen eben nicht nur den Bioabfall dort reinmacht, sondern auch Fremdstoffe?

Dann hängen wir ….

… wie es jetzt weiter geht

Michaela:

Die Kosten für diese Sonderentsorgung trägt der Müllsünder dann natürlich selbst. Apropos Kosten: jeder elektronische Detektor am jeweiligen Müllfahrzeug kostet 60.000 Euro, sagt Sascha Bocksnick. Klinge jetzt vielleicht viel, rentiere sich aber. Denn bei Nichttrennen des Biomülls, würde es noch teurer werden - und zwar für alle. Auch für die, die immer schön brav den Müll trennen, so Bocksnick:

Die Betrachtung…

…. Als kriegen wir das ganz gut in den Griff