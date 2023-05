Weltkriegsbombe in Plankstadt entschärft

Die Entschärfung der Weltkriegsbombe in Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) ist beendet. 1.200 Menschen können nach der Evakuierung des Gebiets in ihre Häuser zuückkehren.

Die Weltkriegsbombe in Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) ist entschärft. Bauarbeiter hatten die 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei der Sanierung von Abwasserleitungen gefunden. Das hatte die Gemeinde Plankstadt mitgeteilt. Das Gebiet wurde in einem Radius von 400 Metern evakuiert, 1.200 Menschen waren betroffen. Die Stadt hatte eine Sammelstelle in der Mehrzweckhalle eingerichtet, in der 500 Menschen unterkamen. Wie die Polizei mitteilt, können die Anwohnerinnen und Anwohner nun wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Schule, Kindergarten- und krippe liegen im Evakuierungsradius

Im Evakuierungsradius von 400 Metern lagen auch eine Schule, ein Kindergarten und eine Kinderkrippe, teilte die Gemeinde Plankstadt mit. Die Kinder waren in die Mehrzweckhalle gebracht worden, wie es weiter hieß. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort, um zu informieren.