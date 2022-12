Heidelberg: Weltkriegsbombe soll am Freitag entschärft werden

Bei Bauarbeiten im Heidelberger Stadtteil Bahnstadt ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie soll laut Stadt am Freitag entschärft werden.

Für die Entschärfung der am Donnerstag in Heidelberg gefundenen Weltkriegsbombe wird das Gebiet am Freitag weiträumig geräumt. Ein Großteil des Stadtteils Bahnstadt und Teile des Stadtteils Bergheim würden ab 7 Uhr abgesperrt, so die Stadt Heidelberg. Davon seien mehrere Tausend Menschen betroffen. Bis um 12 Uhr müssen alle Anwohnenden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen das Gebiet verlassen haben.

Schulen, Hochschulen und Kindergärten bleiben nach Angaben der Stadt in dem betroffenen Gebiet geschlossen. Anwohnende und Mitarbeitende können sich während der Entschärfung in der Mehrzweckhalle SNP Dome im Stadtteil Kirchheim aufhalten. Der Heidelberger Hauptbahnhof ist laut Stadt auch betroffen, er soll aber so lange wie möglich zugänglich bleiben.

Weltkriegsbombe im Bereich Europaplatz gefunden

Die Bombe war im Bereich Grüne Meile/Europaplatz gefunden worden. Die Polizei hatte den Bereich am Donnerstag zunächst weiträumig abgesperrt. Unter anderem musste eine Kita geräumt werden.

Kampfmittelräumdienst sicherte Bombe ab

Der Kampfmittelräumdienst sicherte die Bombe mit einem 50-Meter-Sicherheitsradius rund um die Fundstelle ab. Dieser bleibt auch über die Nacht bestehen. Laut Stadt befinden sich keine Wohnhäuser in diesem Radius.

Stadt informiert im Internet

Die Stadt hatte den ganzen Donnerstagnachmittag auf ihrer Internetseite und in den sozialen Medien über den aktuellen Stand informiert und will das auch weiter tun.