Die Corona-Pandemie bremst die Krebs-Früherkennung und Nachsorge. Laut einer Heidelberger Krebs-Medizinerin kann das gravierende Folgen haben.

"Da werden wir in ein, zwei Jahren noch eine schwierige Situation erleben", sagt Susanne Weg-Remers vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg. Sie habe Verständnis für die Zurückhaltung, wenn man nur zur Vorsorge in eine Praxis oder ein Krankenhaus gehen soll.

"Aus Angst vor Ansteckung nehmen etliche Menschen die Krebsfrüherkennung nicht wahr."

So würden Mammografie und Darmspiegelungen deutlich weniger genutzt als vor der Pandemie.

Krebs-Vorsorge hilft, Tumore früh zu erkennen

Der Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG), Thomas Seufferlein, gibt Zögernden Entwarnung: "Die Mehrzahl der Corona-Infektionen passiert nicht in Kliniken und Praxen, sondern im privaten Bereich, weil man dort eher auf Schutzmaßnahmen verzichtet." Dabei hilft die Krebsfrüherkennung aus Sicht der beiden Experten, Tumore zu erkennen, wenn noch eine gute Chance auf Heilung besteht.

"Mehr fortgeschrittene Krebserkrankungen"

Doch diese Vorteile fielen für manche Menschen weniger stark ins Gewicht als das Risiko einer Corona-Ansteckung. "Wir werden es in den kommenden Jahren mit mehr fortgeschrittenen Krebserkrankungen zu tun haben", so die Medizinerin. Ein kleiner Lichtblick ist eine in dieser Woche veröffentlichte Sonderanalyse der Krankenkasse DAK: Demnach sind in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres wieder mehr Menschen zur Krebsvorsorge gegangen. Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 stieg die Zahl um 14 Prozent.

Expertin: Krebssterblichkeit steigt wegen Verzögerungen

Ursula Marschall, leitende Medizinerin der Barmer-Krankenkasse, geht in Bezug auf die Früherkennung davon aus, dass 71.000 Menschen in Deutschland keine oder eine verspätete Krebsdiagnose erhielten, darunter 11.000 Brustkrebspatientinnen und 9.000 Menschen mit Melanomen. "Wir gehen davon aus, dass die Krebssterblichkeit dadurch deutlich steigt", so Marschall. Bei einer von der AOK in Auftrag gegebenen Forsa-Befragung gab im Mai 2021 jeder Fünfte an, dass er wegen Corona nicht zu einem oder zu mehreren Krebs-Vorsorgeuntersuchungen gehen konnte oder wollte.

DKFZ Heidelberg: Weniger Krebsnachsorge im Dezember

Laut Susanne Weg-Remers vom Heidelberger DKFZ wurden bei den Krebszentren der Unikliniken in Deutschland im Dezember 2021 ein Viertel weniger Krebsnachsorge-Termine ausgemacht als vor der Pandemie. Seit Beginn der Pandemie ist auch die Zahl der Patientinnen und Patienten gesunken, die wegen Krebs im Krankenhaus behandelt wurden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Weltkrebstages mitteilte, wurden 2020 bundesweit knapp 1,45 Millionen Krebskranke in Kliniken versorgt - sechs Prozent weniger als im Jahr davor. Die Zahl der Krebsoperationen ging 2020 um fünf Prozent gegenüber 2019 zurück, wie die Statistiker in Wiesbaden berichteten.