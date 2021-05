Ein Berufsimker aus dem Odenwald gibt am Weltbienentag einen eindrucksvollen Einblick in seine summende und brummende Arbeit mit den kleinen Bienen.

Marcel Willared aus Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) ist einer der wenigen Berufsimker in Deutschland - und mit seinen Mitte 20 vermutlich noch dazu der jüngste. Schon sein Vater und Großvater hatten Bienenvölker und produzierten Honig - als Hobby, neben ihrem Broterwerb. Für Marcel Willared war nach der Schule klar: Ich will das hauptberuflich machen. Schon mit 16 begann er seine Ausbildung zum Tierfachwirt mit Fachrichtung Imkerei, wie man in der Fachsprache sagt.

Marcel Willared aus dem Odenwald ist einer der wenigen Berufsimker in Deutschland. SWR

"Bei den Bienen finde ich super interessant, dass das eigentlich ein wildes Tier ist und es verhält sich auch wild. Man arbeitet mit dem Tier: Die Biene braucht den Imker und der Imker braucht die Biene." Marcel Willared, Berufsimker aus Hardheim

Bio-Honig braucht Bio-Pflanzen

Neben dem knallgelben Rapsfeld stehen ein paar seiner Bienenvölker. Diesen Ort hat der Bio-Imker bewusst gewählt.

An diesem Stand, neben dem Rapsfeld, stehen 20 Bienenvölker von Marcel Willared. SWR

"Wir haben hier die Bienen stehen, weil hier viel Bio-Raps angebaut wird und das ist eine Seltenheit für die Bienen." Marcel Willared, Berufsimker aus Hardheim

Der konventionelle Raps werde oft stark bewirtschaftet, sagt er. Und das ist natürlich nicht gut, wenn man - so wie er - Bio-Honig haben möchte. Seine Völker bringt er mal hierhin und mal dahin - längere Transporte vermeidet er und immer muss es am Ziel Bio-Nektar geben, Bio-Raps oder Phacelia, wilde Obstbäume, Kastanien, Wald. In diesem Jahr will er es zusammen mit einem Landwirt mal mit Fenchel, Thymian und Lavendel versuchen.

Ruhe bewahren bei den Bienen

"Umso hektischer man ist, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass man gestochen wird." Marcel Willared, Berufsimker aus Hardheim

Der Berufsimker zieht eine Wabe voll mit Bienen besetzt aus einem der Bienenstöcke. SWR

Jetzt im Frühjahr mache er die Wabenkontrolle. Denn der natürliche Vermehrungstrieb der Biene sei, dass sie eine neue Königin machen und die alte mit der Hälfte der Bienen vom Stock ausschwärmt. Das will der Imker natürlich nicht, denn dann wäre das halbe Bienenvolk weg. Daher müsse man alle 7 bis 9 Tage an den Bienenstock gehen und die jungen Königinnen schon im Ei oder Larvenstadium raus holen, erklärt der Imker.