Welt-Tiger-Tag 2022: Extra-Fresschen für Tiger in Heidelberger Zoo

Nur noch 600 Sumatra-Tiger leben in freier Wildbahn. Umso wichtiger ist da der Bestandsschutz, den unter anderem der Heidelberger Zoo mit seinen fünf Tigern leistet.

Im Dschungel haben Sumatra-Tiger viel Auslauf und müssen um Nahrung und ihr Überleben kämpfen. Also versuchen die Mitarbeiter des Heidelberger Zoos, ihre fünf Tiger möglichst artgerecht zu halten. Entsprechend wichtig sei es, so der Zoo, sie ausreichend zu beschäftigen. Zum Beispiel mit einer versteckten Prise Currypulver und Zimt im Tigerhochstand, denn die Tiere haben einen feinen Geruchssinn. Nur füttern und das Gehege sauber halten reicht nicht.

Tiger sind vom Aussterben bedroht. Wilderei und die Zerstörung ihres natürlichen Lebensraums lassen der in Asien verbreiteten Großkatze kaum eine Chance. Um den Erhalt der Art zu sichern, sind Tiger Teil des europäischen Erhaltungs-Zucht-Programms.

2021 kamen drei Tiger-Weibchen im Heidelberg Zoo zur Welt

Im vergangenen Jahr hatte der Heidelberger Zoo besonders großes Glück, als gleich drei Sumatra-Tiger-Babies zur Welt kamen: Jambi, Sabah und Dumai sind jetzt eineinhalb Jahre alt und schon recht groß geworden. Dass alle drei Tigermädchen überlebt haben, gilt als sehr selten. Mama Karis hatte davor schon einen Wurf, der es aber leider nicht geschafft hat.

"Gerade der Sumatra-Tiger ist eine sehr bedrohte Tiger-Unterart, es gibt auf der Insel Sumatra nur noch ein paar hundert Tiere, von daher ist es ganz wichtig, dass wir hier im Zoo eine Ersatzpopulation schaffen. Drei Jungtiere, das ist schon ein Erfolg, weil normalerweise bekommen Tiger höchstens ein bis zwei Jungtiere."

WWF: Hoffnung am Welt-Tiger-Tag

Wilderer jagen Tiger mit Drahtfallen

Laut World Wildlife Fund (WWF) wird der natürliche Lebensraum der Tiger auf der Insel Sumatra zunehmend zerstört, ebenso der ihrer Beutetiere. Außerdem sorgten Wilderer mit Drahtfallen dafür, dass vom Sumatra-Tiger nur noch rund 600 Exemplare in freier Wildbahn leben.

Drei Tiger-Mädchen müssen Heidelberg in halbem Jahr verlassen

120 Sumatra-Tiger gibt es in europäischen Zoos, so kann die genetische Vielfalt erhalten bleiben. In einem halben Jahr müssen Jambi, Sabah und Dumai den Heidelberger Zoo verlassen, dann kommen sie in andere Tiergärten und tragen so dazu bei, dass diese Spezies nicht ausstirbt.