per Mail teilen

Sieben Welpen wurden am Sonntag völlig verdreckt aus einem Transporter gerettet. Eine Zeugin hatte die Polizei gerufen, weil sie vier Verdächtige mit Hundeboxen entdeckt hatte.

Die sieben kleinen Hunde sind viele Stunden unterwegs gewesen, ohne Auslauf, ohne genug Futter und völlig verdreckt. Eine Zeugin hatte die Polizei nach Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) gerufen. Sie hatte vier Männer beobachtet, die Hundeboxen aus einem in Mazedonien zugelassenen Transporter mit Anhänger entladen hatten.

Polizei stoppte den Welpentransport

+++😡 #Ladenburg: #Welpentransport gestoppt! 😡 +++ 🤔 Gegen die Langeweile oder als Spazierbegleiter in der #Corona-Zeit...Posted by Polizei Mannheim on Tuesday, March 23, 2021 Polizei Mannheim, Facebook

Als die Polizei in Ladenburg ankam - von wo aus sich die Zeugin gemeldet hatte - liefen die sieben Hundewelpen zum Teil schon frei umher, berichtet Polizeisprecher Michael Klump. Ein Hund sei zum Beispiel in einem umgestürzten Kühlschrank aufgefunden worden. Ein anderer Welpe saß in seiner Transportbox inmitten seiner eigenen Ausscheidungen.

Die Welpen sind über Stunden in Boxen eingesperrt gewesen. Tierheim Weinheim

"Wie man festgestellt hat, waren die Welpen erst einige Wochen alt und sind viel zu früh von ihrem Muttertier getrennt worden. Vermutlich waren sie auch nicht geimpft und sind dennoch nach Deutschland eingeführt worden. Was natürlich so nicht hätte passieren dürfen.“ Michael Klump, Polizeisprecher

Tierheim Weinheim versorgt die Welpen

Posted by Tierheim Weinheim on Sunday, March 21, 2021 Tierheim Weinheim, Facebook

Den Hunden gehe es den Umständen entsprechend okay, so Tierheimleiterin Jutta Schweidler. Die sieben Welpen unterschiedlicher Rassen und Größen sind mittlerweile im Tierheim in Weinheim.

"Sie haben halt sehr starken Durchfall. Die Tiere sitzen bei uns natürlich in Quarantäne, weg von den anderen Tieren, weil man halt auch gar nicht weiß, was für Krankheiten in ihnen schlummern." Jutta Schweidler, Tierheimleiterin Weinheim

Wie geht es mit den Welpen weiter?

Was mit den Tieren passiert, darüber entscheidet das Veterinäramt. Doch zuerst werden sie auf mögliche Krankheiten untersucht und gegebenenfalls geimpft. Die Impfpässe der Tiere sind laut Polizei gefälscht. Wenn die sieben Hundewelpen im Weinheimer Tierheim bleiben können und sich gut erholen, gibt es die Chance, sie vielleicht irgendwann an neue Besitzer zu vermitteln – das kann aber alles noch Monate dauern.

Mitarbeitende vom Tierheim in Weinheim untersuchen die Welpen. Tierheim Weinheim

Tipp zum Hundekauf

Die Polizei appelliert an Hundekäufer, niemals einen Welpen auf der Straße oder aus einem Kofferraum zu kaufen. Denn diese sind oft von unseriösen Hundehändlern. Michael Klump rät lieber: