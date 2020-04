Ab heute dürfen viele Geschäfte wieder öffnen. Die Krise ist damit aber nicht überwunden: Beim Einkaufen in Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen und anderen Städten gelten weiterhin die Abstandsregeln.

In Ludwigshafen öffnen die meisten Geschäfte in den Einkaufszentren Rhein-Galerie und Rathauscenter nach Einschätzung des Einzelhandelsverbandes. Ausgenommen bleiben Gastronomie und Friseure.

Nur Läden bis 800 Quadratmeter dürfen öffnen

Wieder zugelassen ist seit Montag der Einzelhandel auf Verkaufsflächen bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern - das entspricht etwa der Größe eines Handballfeldes. Unabhängig von ihrer Größe dürfen in Rheinland-Pfalz und auch in Baden-Württemberg Fahrradgeschäfte, Autohändler sowie Bibliotheken, Büchereien, Buchhandlungen und Archive öffnen. Dabei gelten Abstandsregelungen wie die Begrenzung von einem Kunden auf zehn Quadratmetern.

So leer war die Rhein-Galerie in Ludwigshafen teilweise in den vergangenen Wochen SWR

Die großen Läden haben laut Einzelhandelsverband Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, ihre Verkaufsfläche entsprechend zu verkleinern, damit sie wenigstens einen Teil ihrer Waren verkaufen können. Eine genaue Auslegung der Corona-Lockerungen für den Einzelhandel in Rheinland-Pfalz stehe allerdings noch aus.

Straßenverkauf von Eis gestattet

Zulässig ist auch wieder der Straßenverkauf von Eis. Die Händler auf Wochenmärkten dürfen ihr Sortiment erweitern. Keine Änderungen gibt es vorerst bei Dienstleistungsbetrieben im Bereich der Körperpflege, bei denen der Mindestabstand von 1,50 Meter von Mensch zu Mensch nicht eingehalten werden kann. Die Verordnung zählt dabei auf: Friseure, Tattoostudios, Piercingstudios, Nagelstudios, Kosmetiksalons, Massagesalons und ähnliche Einrichtungen.

IHK-Präsident fordert gleiche Interpretation für Baden-Württemberg

Der Präsident der IHK Rhein-Neckar, Manfred Schnabel, fordert, dass in Baden-Württemberg die gleichen Interpretationen der neuen Verordnungen für den Einzelhandel wie beispielsweise in Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern angewendet werden: Auch hier solle sich die geforderte Begrenzung der Verkaufsräume auf die reine Netto-Verkaufsfläche und nicht die generelle Betriebsgröße beziehen, findet er. Und auch größere Geschäfte sollen ihre Verkaufsfläche entsprechend verkleinern dürfen - und dann ebenso wie die kleineren Geschäfte öffnen können. In Baden-Württemberg ist es nicht möglich, in größeren Geschäften, einzelne Verkaufsbereiche abzutrennen um dann zumindest teilweise zu öffnen. Es gilt die Ladenfläche als Ganzes. Friseurgeschäfte sollen ab Anfang Mai wieder öffnen dürfen.

Große Geschäfte per se "besser ausgestattet"

Die Buchhandlung Bender in Mannheim SWR

Lutz Pauels von der City Werbegemeinschaft Mannheim findet, größere Geschäfte wie Einkaufshäuser oder Shopping Center hätten es einfacher, die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Dort wäre meist schon die nötige Infrastruktur vorhanden, um beispielsweise eine Eingangskontrolle zu gewährleisten und die Abstandsregelungen zu kontrollieren.

"Unabhängig von der Größe können es alle Geschäfte hinkriegen." Lutz Pauels, City Werbegemeinschaft Mannheim

Abstandsregeln, Markierungen, Desinfektionsmittel: Mannheimer Ledergeschäft SWR

Gastronomie enttäuscht und in Sorge

Besonders enttäuscht von der Entscheidung des Bundes ist die Gastronomie. Sie muss zunächst geschlossen bleiben. Die Branche fühle sich ungerecht behandelt und auch alleine gelassen, sagt Melanie von Görtz, Geschäftsführerin des Gastronomie- und Hotellerieverbandes DEHOGA Rhein-Neckar und Neckar-Odenwald. Viele Gastronomen würden aufgrund der Corona-Krise ums Überleben kämpfen. Deswegen fordert von Görtz einen Rettungsfonds für die Branche. Die bisherigen Liquiditätshilfen seien zwar gut angekommen, reichten aber überhaupt nicht aus.

"Wir benötigen das Vierfache an Liquiditätshilfen." Melanie von Görtz, DEHOGA Rhein-Neckar

Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern hätten bislang auch noch gar nichts bekommen. Von Görtz fordert außerdem eine langfristige Perspektive, wie es weitergehen könne. Denkbar wären zum Beispiel sieben Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen als langfristige Unterstützung für Gastronomen.