Weitere Lockerungen im Neckar-Odenwald-Kreis

Mit weiter sinkenden Corona-Fallzahlen und einer Inzidenz unter 35 gibt es von Freitag an auch für die Bürger im Neckar-Odenwald-Kreis neue Erleichterungen. Wer in Restaurants draußen sitzen möchte, ins Schwimmbad will oder auf Open-Air-Veranstaltungen aller Art, der braucht keinen negativen Corona-Test mehr. Gemeinsam feiern dürfen wieder bis zu 50 Personen in Lokalen und Restaurants, allerdings dann mit einem Test- oder einem Impf- oder Genesenennachweis. Erlaubt sind außerdem Kultur-, Vortrags- und Informationsveranstaltungen sowie Gremiensitzungen. Auch sportliche Wettkämpfe im Freien können wieder ausgetragen werden, mit bis zu 750 Besucherinnen und Besuchern.