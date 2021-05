Anfang der Woche sind der Leimener Bäderpark und das Bammentaler Waldschwimmbad in die Freibad-Saison gestartet. Jetzt ziehen weitere Schwimmbäder nach. Bereits heute öffnet das Freibad in Sinsheim wieder seine Pforten. Allerdings müssen Besucher im Vorfeld online eine Eintrittskarten kaufen und am Einlass einen negativen Coronatest vorlegen. Alternativ genügt auch die Bescheinigung über eine durchgemachte Corona-Infektion oder der Nachweis einer vollständigen Impfung. Morgen starten dann der Heddesheimer Badesee, der Weinheimer Waidsee, der Hemsbacher Wiesensee und das Heidelberger Thermalbad in die Saison. Am Sonntag öffnet das Freibad in Brühl. In allen Fällen müssen Schwimm-Zeiten online reserviert und Tickets zum Teil vorab gekauft werden.