Die Neckar-Odenwald-Kliniken müssen an ihren Standorten in Mosbach und Buchen jeweils eine dritte Isolierstation einrichten. Grund dafür ist die hohe Zahl von Corona-Infektionen.

Der Ärztliche Leiter der Kreiskrankenhäuser, Harald Genzwürker, sagte auf Anfrage des SWR, die Zahl der an Covid19 erkrankten Patienten und Verdachtsfälle sei inzwischen so stark gestiegen, dass die insgesamt vier Isolierstationen in Mosbach und Buchen nicht mehr ausreichten.

Planbare Operationen werden verschoben

Zurzeit werden an den Neckar-Odenwald-Kliniken rund 60 Corona-Patienten und Verdachtsfälle behandelt. Deshalb muss die Zahl der Isolierplätze von bislang 50 auf 77 erhöht werden. Weil dafür besonders viel Personal benötigt wird, müssen laut Harald Genzwürker planbare Operationen verschoben werden. Operiert werden demnach nur noch dringende Notfälle.