Die Zahl der Corona-Toten in der Region steigt. Aus Heidelberg und Grünstadt meldeten die Behörden am Donnerstag zwei weitere Fälle. Einer der Toten ist ein unter 50 Jahre alter Mann.

Wie der Rhein-Neckar-Kreis mitteilte, war der Mann am Donnerstagvormittag in einem Heidelberger Krankenhaus gestorben. Einen zweiten Todesfall meldet der Landkreis Bad Dürkheim. Den Angaben zufolge starb die 70 Jahre alte Bewohnerin eines Grünstadter Seniorenheims bereits am Mittwoch an den Folgen einer Corona-Infektion.

Weitere Infizierte im Seniorenheim

Nach Kreisangaben sind auf der Demenzstation des Seniorenzentrums drei weitere Personen infiziert. Das Personal wird nur noch bereichsbezogen und mit entsprechenden Schutzvorrichtungen eingesetzt. Alle Bewohner müssen in ihren Zimmern bleiben, auch zu den Essenszeiten. Weiterhin sei das Gesundheitsamt täglich vor Ort, um die Einrichtung zu unterstützen.

Weitere Todesopfer

Es sind nicht die ersten Todesfälle in der Region. Bereits am Dienstag und am Samstag hatten die Behörden gemeldet, dass im Rhein-Neckar-Kreis zwei über 70 Jahre alte Männer dem Virus zum Opfer gefallen waren.

Rund 800 Infizierte in der Region

Insgesamt gibt es in Mannheim, Heidelberg, dem Rhein-Neckar- und dem Neckar-Odenwald-Kreis zurzeit etwa 800 bestätigte Fälle. Unterdessen ist auf dem Messegelände in Heidelberg ein weiteres Corona-Testcenter in Betrieb gegangen. Dort können die Menschen nach Voranmeldung mit dem Auto vorfahren und einen Abstrich nehmen lassen.