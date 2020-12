Über die Weihnachtsfeiertage wurden in mehreren Alten- und Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis sowie in Heidelberg etliche neue Corona-Infektionen verzeichnet. Nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamts haben sich 26 Menschen in einer Heidelberger Pflege-Einrichtung infiziert, 22 BewohnerInnen sowie vier Mitarbeitende. In Bammental haben sich in einer Alten- und Pflegeeinrichtung 24 Personen infiziert, hier sind es 19 BewohnerInnen und fünf Mitarbeitende. Aus einem Heim in Malsch werden Infektionen bei 16 BewohnerInnen und sechs Mitarbeitenden gemeldet. Man müsse nun gemeinsam mit den Heimleitungen über weitere Maßnahmen wie Quarantäne oder Besuchsverbot sowie einen Aufnahmestopp für die betroffenen Einrichtungen oder einzelne Wohnbereiche beraten, heißt es vom Gesundheitsamt.