Am stärksten war der Anstieg nach Angaben des Landratsamts in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis. Demnach kamen innerhalb von 24 Stunden 14 nachgewiesene Neuinfektionen hinzu. Somit gibt es dort zurzeit 134 aktive Fälle. Auch in Mannheim stieg die Zahl im Vergleich zum Vortag spürbar an. Bis gestern Nachmittag wurden dem Gesundheitsamt zehn neue Corona-Erkrankungen gemeldet. Die Zahl der akuten Fälle im Stadtgebiet stieg damit auf 96. Im Kreis Bergstraße wurde nach Angaben des Landratsamts sechs Neuinfektionen registriert – aktuell gibt es dort jetzt 107 aktive Fälle. Aus dem Neckar-Odenwald-Kreis wurde lediglich eine Neuinfektion gemeldet.