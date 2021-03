per Mail teilen

Das neue Schulzentrum in der Weinheimer Weststadt wird Zweiburgenschule heißen. Das hat am Mitttwochabend der Gemeinderat entschieden. Das Schulzentrum soll im Herbst eröffnet werden. Die Stadt Weinheim investiert nach eigenen Angaben mehr als 25 Millionen Euro in den aus zwei Schulen bestehenden Neubau.