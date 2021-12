Solaranlagen in der Altstadt bald erlaubt

Die Stadt Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) will den Bau von Solaranlagen auf Dächern in der Altstadt erleichtern. Das hat der Technik- und Umweltausschuss vorgeschlagen. “Eine Stadt ist kein Museum.“ “Die Häuser stehen für eine lebendige Stadtgeschichte.“ Das waren Zitate in der Sitzung des Gemeinderats-Ausschusses für Technik und Umwelt. Für die Stadtplaner sei es gerechtfertigt, den Zulässigkeitsrahmen gegenüber den geltenden restriktiven Regelungen zu erweitern. So sollen Solaranlagen erlaubt werden, wenn die Dachlandschaftsstruktur erhalten bleibt und der Denkmalschutz nicht dagegenspricht. Die Erleichterungen gelten auch für Belüftungsanlagen und Dachaufbauten, sowie Werbeanlagen bei Ladengeschäften. Damit will die Stadt energie-effizientes Bauen erleichtern, auch im historischen Umfeld.