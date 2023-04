Weinheimer Kerwe 2023: Stadt will Anwohner besser vor Lärm schützen

"Weniger Bummbumm, mehr Altstadtflair", so fasst die Stadt Weinheim ihr neues Konzept für die diesjährige Kerwe zusammen. Rathauschef Just (parteilos) hat sich auch eingeschaltet.

Der Weinheimer Oberbürgermeister Manuel Just (parteilos) teilte am Dienstag mit, es gehe bei der Weinheimer Kerwe darum, "Klagen seitens der Anwohner zu vermeiden, indem wir auch ihre Interessen ernst nehmen." Hintergrund ist, dass sich laut Stadt im August vergangenen Jahres (2022) eine Anwohner-Initiative gegründet hatte - wegen angeblich zu lauter Außenbeschallung mehrerer Altstadtgassen während der Kerwe. Sie hatte sich deswegen bei der Stadt beschwert.

Neues Konzept zu Sicherheit und Beschallung für Weinheimer Kerwe 2023

Die Stadt Weinheim hat für die diesjährige Kerwe (2023) ein neues Beschallungs- und Sicherheitskonzept erarbeitet. Es sieht unter anderem vor, dass sie als Ordnungsbehörde bei der Kerwe künftig nicht mehrere Straußwirtschaften nebeneinander genehmigen will. Zudem sollen die Altstadtgassen weniger beschallt werden. Musik soll es stattdessen vorwiegend in den Höfen der Straußwirtschaften geben.

"Wir glauben, dass es Formate gibt, eine fröhliche und ausgelassene Kerwe zu feiern, die den Menschen Spaß macht und trotzdem die Rechte der Anwohner nicht außer Acht lässt."

Dieser Weg sei im Moment eine Auflösung der neuralgischen Punkte und ein angepasstes Beschallungskonzept, so Oberbürgermeister Just in einer Stellungnahme.

Weinheimer Kerwe 2023: OB Just will "gegenseitiges Verständnis" verbessern

Es gehe dabei, so Just weiter, "nicht um eine Absage der Kerwe, sondern ganz im Gegenteil um deren Sicherung." Man wolle zunächst "ein vermittelndes und zielführendes Gespräch zwischen Anwohnern und Straußwirtschaftsbetreibern organisieren und moderieren." Damit, so Just, solle "das gegenseitige Verständnis" verbessert werden. Es gehe zudem darum, "auch langfristig Kompromisse und Lösungen zu finden, die der Kerwe insgesamt gut tun." Wann dieses Gespräch konkret stattfindet, steht laut einem Stadtsprecher noch nicht fest.

Kerwe in Weinheim: "Weniger Bummbumm, mehr Altstadtflair"

Zuvor hatte die Stadt plakativ die neue Ausrichtung der Kerwe so beschrieben: "Weniger Bummbumm und Ballermann-Stimmung, dafür mehr Altstadtflair, schöne Straußwirtschaften und ein kulinarisches Genuss-Konzept für den Marktplatz."

Die Weinheimer Kerwe in der Altstadt findet jedes Jahr am zweiten Wochenende im August statt und gilt laut Stadt als größtes Sommerfest an der badischen Bergstraße.