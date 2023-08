Rund 40.000 Menschen haben die Kerwe in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) besucht. Zuvor gab es Diskussionen wegen des Lärmschutzes. Messungen ergaben aber kaum Auffälligkeiten.

Die Polizei teilte am Donnerstag mit, es habe beim Lärmschutz eine "gute Zusammenarbeit" mit dem städtischen Ordnungsamt gegeben. Man habe während der Kerwe auf die Einhaltung der geltenden Auflagen und Richtlinien, insbesondere auf den Jugend- und Lärmschutz geachtet. Die Kerwebetreiber hätten die jeweiligen Ausschank- und Sperrzeiten eingehalten, so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Lärmschutz auf der Kerwe Weinheim 2023: Stadt musste eigenen Angaben zufolge kaum nachjustieren. Stadt Weinheim

Rundgang über Weinheimer Kerwe mit Tontechniker, Ordnungsamt und Polizei

Laut Stadt hatten am Freitagabend (11. August) Vertreter des Ordnungsamts, der Polizei und ein Tontechniker einen Rundgang über die Kerwe gemacht, um "zu laute Straußenwirtschaften zu regulieren". Das habe funktioniert, "ohne die Stimmung zu schmälern". Marktmeisterin Tamara Metz erklärte laut Stadt: "Wir mussten nur an sehr wenigen Stellen nachjustieren".

Anwohner laut Stadt: Lärmbelästigung war "deutlich geringer"

Die Stadt zitiert in ihrer Mitteilung außerdem Uwe Seehaus, einen Bewohner des Weinheimer Gerberbach-Viertels, der im vergangenen Jahr Unterzeichner einer Unterschriftenliste für mehr Kerwe-Lärmschutz war: "Meine Wahrnehmung ist sehr positiv. Lärmbelästigung angenehm und deutlich geringer als im vergangenen Jahr, wir haben zusammen einen guten Job gemacht."

Polizei über Kerwe Weinheim: Besucher "weitestgehend friedlich"

Auch die Polizei zog eine überwiegend positive Kerwe-Bilanz. Die Beamten hätten am Kerwe-Wochenende "weitestgehend mit friedlich und ausgelassen feiernden Besuchern" zu tun gehabt, insbesondere auf dem Marktplatz und im Gerberbachviertel. Die Polizei meldete Stand Donnerstagvormittag nur sehr wenige Delikte: Unter anderem vier Fälle von Körperverletzung, einen Diebstahl, einen tätlichen Angriff auf und eine Beleidigung gegen Polizeibeamte.

Mutmaßliche Vergewaltigung in Weinheimer Park

In einer weiteren Mitteilung meldete die Polizei am Donnerstagmittag ein mutmaßliches Sexualverbrechen. Demnach soll ein Mann in der Nacht auf Dienstag im Umfeld der Kerwe eine 28 Jahre alte Frau in einem Weinheimer Park vergewaltigt haben. Die Frau war laut Polizei mit dem Mann ins Gespräch gekommen, als sie am späten Montagabend eine Bar in der Hauptstraße verlassen hatte.

+++ #Weinheim: Sexualdelikt - #ZeugenGesucht!+++ ❗ In der Nacht von Montag auf Dienstag verließ eine 28-jährige Frau...Posted by Polizei Mannheim on Thursday, August 17, 2023

Der Mann begleitete sie bis zu dem Park, wo er sie zu Sex aufgefordert haben soll. Nachdem die Frau dies verneint habe, soll der Mann sie überwältigt und dann vergewaltigt haben. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Nach Angaben der Frau war der Mann mit kurzen dunklen Haaren und Dreitagebart zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, und soll zur Tatzeit eine dunkle Jeans getragen haben.