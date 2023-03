Weinheim will Geflüchtete in ehemaligen Schulen unterbringen

In Weinheim gibt es laut Stadt zu wenig Wohnraum für Geflüchtete. Um das zu ändern, sollen die ehemalige Schweitzer-Schule und die frühere Bachschule umgewidmet werden.

Der Rhein-Neckar-Kreis hat nach Angaben der Weinheimer Stadtverwaltung angekündigt, der Stadt in diesem Jahr rund 350 Geflüchtete zuzuweisen. Freien Wohnraum gibt es laut Stadt allerdings nicht. Weil das Thema sowohl den Internationalen Ausschuss als auch den Ausschuss für Soziale Angelegenheiten betrifft, tagen beide am Mittwochabend gemeinsam.

Stadtsprecher Roland Kern zu den Plänen:

Schulen sollen für Geflüchtete umgebaut werden

Geplant ist, dass die ehemalige Schweitzer-Schule und die frühere Bachschule zu Flüchtlingsunterkünften umgebaut werden. Beide Schulen waren im Herbst 2021 zur "Zweiburgenschule" in einem neuen Gebäude zusammengeführt worden. Inzwischen werden die Gebäude in Teilen als Kindergarten genutzt. Und das, so der Weinheimer Stadtsprecher Roland Kern, solle auch so bleiben.

Die frühere Bachschule in Weinheim soll zur Unterkunft für Geflüchtete werden SWR

Weinheim will rund 130 Wohnplätze schaffen

Bei dem Vorhaben in den ehemaligen Schulgebäuden Geflüchtete aufzunehmen, erwarte er keine Probleme. Die Anwohner seien Lärm noch aus Schulzeiten gewohnt. Außerdem seien die Weinheimer sehr offen, er gehe davon aus, dass sie die Geflüchteten positiv aufnehmen.

Container in der ehemaligen Schweitzer-Schule Weinheim Stadt Weinheim

In der ehemaligen Bachschule sollen rund 45 Menschen unterkommen, in der früheren Schweitzer-Schule gut 90. Zuvor müssten allerdings noch aufwändige Sanierungsarbeiten stattfinden. Die erste Schule soll im Juni bezugsfertig sein. Weitere Plätze sollen im kommenden Jahr entstehen.