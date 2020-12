per Mail teilen

Weihua Wang aus Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) ist die neue Miss Baden-Württemberg. Die 26-Jährige hat jetzt die Chance, sich auch den Titel der Miss Germany zu sichern.

Um an der Wahl zur Miss Germany teilnehmen zu können, müssen sich die Bewerberinnen zunächst gegen alle Konkurrentinnen aus ihrem eigenen Bundesland durchsetzen. Die 16 Landessiegerinnen treten dann einige Zeit später noch einmal in einem bundesweiten Wettbewerb gegeneinander an.

Bundesweit 15.000 Bewerberinnen

Nach Angaben der Organisatoren hatten sich in diesem Jahr rund 15.000 Frauen für den Wettbewerb registriert – darunter auch Weihua Wang aus Schwetzingen. Die 26-Jährige besitzt nach eigenen Angaben einen Masterabschluss in Mangement und engagiert sich außerdem in der Kommunalpolitik.

Miss Germany Wahl im Februar

Finalistinnen werden nach Veranstalterangaben in mehreren Runden mit Hilfe einer Fachjury und eines Online-Votings ermittelt. Für Baden-Württemberg setzte sich Weihua Wang am Ende gegen neun verbliebene Mitbewerberinnen durch. Am 27. Februar kämpft sie dann bei einer Veranstaltung im Europapark Rust um den Titel der Miss Germany.

Persönlichkeit steht im Vordergrund

Nach Angaben der Organisatoren handelt es sich bei der Misswahl nicht in erster Linie um einen Schönheitswettbewerb – stattdessen stünden vor allem die Persönlichkeit der Frauen und ihre Geschichte im Vordergrund.