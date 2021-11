Weihnachtsmarkt in Heidelberg gut besucht

Der Weihnachtsmarkt in Heidelberg war trotz Corona-Beschränkungen an seinem ersten Wochenende sehr gut besucht. Er war am Donnerstag eröffnet worden.

Viele Menschen aus der Region, aber auch aus Bayern, Rheinland-Pfalz und anderen Regionen in Baden-Württemberg kamen zu einem Ausflug nach Heidelberg. Die Stadtverwaltung hatte sich in Heidelberg entschlossen, den Weihnachtsmarkt trotz des hohen Sicherheitsaufwandes umzusetzen.

Der Heidelberger Weihnachtsmarkt war trotz Beschränkungen gut besucht SWR

Nur für Geimpfte und Genesene

Dabei sind vier eingezäunte Kernbereiche ausgewiesen worden. In diese dürfen nur Menschen, die geimpft oder genesen sind. Diese 2G-Regel stieß bei den Besucherinnen und Besuchern am Wochenende weitgehend auf Verständnis. Es bildeten sich am Samstag lange Schlangen vor der Eingängen der 2G-Bereiche.

Andrang trotz Totensonntag

Am Totensonntag blieben die 2G-Bereiche geschlossen. Trotzdem war der Andrang in der Innenstadt groß. In Mannheim startet der Weihnachtsmarkt am Wasserturm am Montag - ebenfalls mit einem strengen Sicherheitskonzept.