Weihnachtsmärkte abgesagt

Die beiden großen Weihnachtsmärkte in Mosbach und Buchen finden doch nicht statt. Die entsprechenden Absagen wurden am Montag mitgeteilt. Aufgrund der pandemischen Lage sei ein Weihnachtsmarkt derzeit nicht zu verantworten, heißt es aus den Rathäusern. In Mosbach fürchte man außerdem einen Ansturm auf den Markt, nachdem bereits die Weihnachtsmärkte zahlreicher Nachbarkommunen abgesagt worden waren. Auch aus Buchen heißt es, man habe sich das anders gewünscht, aber die aktuellen Zahlen sprächen ganz eindeutig dagegen. Außerdem appelliere auch Ministerpräsident Kretschmann ganz aktuell an die Bevölkerung, soziale Kontakte nach Möglichkeit einzuschränken. Dem leiste man nun Folge.