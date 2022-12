Schleppendes Weihnachtsgeschäft in der Rhein-Neckar-Region

per Mail teilen

Die Zeit vor Weihnachten ist für den Einzelhandel die wichtigste im Jahr – aber die Geschäfte laufen eher schleppend. Laut Handelsverband sind viele Händler unzufrieden.

Nach Angaben des Handelsverbands Nordbaden sind derzeit nur rund 45 Prozent der Geschäftsinhaber in der Region mit ihren Umsätzen zufrieden. Das sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Swen Rubel im Gespräch mit dem SWR.

Politische Lage macht es dem Handel schwer

Demnach achten die Kunden stärker auf Preise als sonst – und sie geben auch insgesamt weniger aus. Rubel sieht in dieser Tendenz die direkten Auswirkungen der aktuellen, politischen Weltlage.

"Die Strompreise steigen exorbitant und deswegen wissen wir, dass ungefähr 40 Prozent aller Kunden in diesem Weihnachtsgeschäft weniger Geld ausgeben wollen."

Der große Ansturm auf die Läden scheint in diesem Weihnachtsgeschäft auszubleiben

Online-Geschäft kostet Marktanteile

Zu schaffen macht dem stationären Handel auch das Online-Geschäft, das laut Rubel jährlich wächst und den Einzelhändlern vor Ort Kunden wegnimmt. Hinzu komme, dass die Kunden zurzeit häufig Geschenke kaufen, die im Preis reduziert sind. Das, so Rubel, bereite dem Handelsverband "ein bisschen Sorgen".

Handel setzt auf Weihnachts-Endspurt

Nach Angaben des Handelsverbands hat das Weihnachtsgeschäft vor dem 3. Advent zwar noch einmal Fahrt aufgenommen, trotzdem werde in der Masse nicht mehr so viel Geld ausgegeben wie früher. Zumindest einen kleinen Lichtblick scheint es für den Handel aber zu geben: Laut Swen Rubel erwartet jeder zweite Händler in den Tagen bis Weihnachten eine Steigerung von Umsatz und Kundenfrequenz.