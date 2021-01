per Mail teilen

Die Corona-Pandemie schlägt sogar auf die Weihnachtsbaum-Abholung durch - zumindest in vielen Gemeinden der Region.

In vielen Kommunen der Region hat die Freiwillige Feuerwehr die Abholung abgesagt. Dort ist es normalerweise traditionell die Jugendfeuerwehr, die sich nach dem Dreikönigstag um die Weihnachtsbäume kümmert. In diesem Jahr müssten aber gerade die Freiwilligen Feuerwehren vor Corona geschützt werden, da sonst die Gefahr bestehe, dass sie im Katastrophenfall nicht voll einsatzfähig sind, heißt es.

Kostenpflichtig oder selbst schleppen

Sowohl im Rhein-Neckar- Kreis als auch im Neckar-Odenwald-Kreis müssen die Haushalte ihren Weihnachtsbaum deshalb selbst zum Grüngutplatz ihrer Stadt oder Gemeinde bringen. Sofern von den Kommunen keine andere Regelung angekündigt wurde. Bei der AVR, der Abfallgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises, hat man die Möglichkeit, telefonisch eine kostenpflichtige Abholung zu beantragen.

Mannheim und Heidelberg holen ab

In Mannheim werden die Bäume dagegen wie üblich von der Stadtreinigung abgeholt. In Heidelberg wird das ausnahmsweise genauso sein. Mannheim und Heidelberg beginnen am Montag, 7. Januar, mit dem Einsammeln.