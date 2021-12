Weihnachtsamnestie für Häftlinge in Mannheim und Adelsheim

Im Advent gibt es für Strafgefangene, die kurz vor ihrer Entlassung stehen, die so genannte Weihnachtsamnestie. Sie werden vorzeitig aus der Haft entlassen.

Sie hatten ihre Strafen nahezu abgesessen. Nun durften die verurteilten Straftäter ein paar Tage früher ihre Zellen verlassen. In der Justizvollzugsanstalt Mannheim haben nach Informationen der Gefängnisleitung in diesem Jahr bereits neun Insassen von der Regelung profitiert. Sie sind seit dem 17. November auf freiem Fuß. Ein weiterer Strafgefangener soll in den kommenden Tagen folgen.

Neun Insassen durften die JVA Mannheim bereits verlassen SWR

Sieben junge Straftäter aus JVA Adelsheim entlassen

Auch in der Justizvollzugsanstalt Adelsheim (Neckar-Odenwald-Kreis), in der junge Straftäter im Alter zwischen 14 und 24 Jahren untergebracht sind, griff die Regelung: Dort wurden nach Angaben der Verwaltung sieben Strafgefangene vorzeitig entlassen. In der JVA Frankenthal waren es zum Stichtag am 17. November sogar elf Häftlinge.

Blick ins Innere der JVA Mannheim SWR (Archiv)

Im Südwesten profitieren 264 Gefangenen von der Weihnachtsamnestie

Nach Angaben der Justizministerien profitieren in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg insgesamt 264 Menschen von der Regelung. Die vorzeitige Entlassung von Straftätern in der Adventszeit hat eine jahrzehntelange Tradition. In Baden-Württemberg gibt es sie seit 1963.

Weihnachtsfest mit Familie verbringen

Die Weihnachtsamnestie soll Betroffenen die Möglichkeit geben, ihre Wohnsituation noch vor den Feiertagen zu klären und notwendige Behördengänge zu erledigen. Außerdem haben sie so die Möglichkeit, das Weihnachtsfest mit ihren Familien zu verbringen.