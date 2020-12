Weihnachten in Zeiten von Corona, das sieht trübe aus in diesem Jahr. Aber selbst in farb- und freudloseren Zeiten kann Weihnachten noch immer viel Freude bereiten, beispielsweise mit Erinnerungen aus den 1950er und 1960er Jahren. Die zeigt der SWR in der Landesschau.

Originale Filmschätze aus dem SWR-Archiv

Der SWR öffnet seine Schatzkiste und erinnert daran wie damals Weihnachten im Fernsehen gefeiert wurde. Unter dem Titel "Weihnachten in Schwarz-Weiß“ zeigt SWR-Autor Eberhard Reuß, wie ein damals noch vergleichsweise junges Medium Fernsehen über ein doch sehr altes Fest berichtet hat.

Geschenke

Es sind an Weihnachten die kleinen und großen Geschichten, die das Herz berühren. Das hat sich in all den Jahren kaum verändert. Und das Herz höher schlagen lassen, natürlich, die Geschenke. Sie machen den Auftakt unserer Serie.

Bräuche

Auf der ganzen Welt gibt es verschiedenste Weihnachtsbräuche. So auch bei uns im Land, in Baden-Württemberg. Ob im Schwarzwald und im Main-Tauber-Raum, aber auch in den Städten mutierte der Heilige Nikolaus zum Weihnachtsmann.

Essen

Weihnachten mit zehn Personen aus fünf Haushalten und unbegrenzter Anzahl von Kindern unter 14 Jahren. Das sind in Zeiten von Corona die Spielregeln für das diesjährige Weihnachtsfest. Es gibt Schlimmeres. Gesund bleiben ist alles. Das gilt auch für das Weihnachtsmenü für Sofaheldinnen und Sofahelden. In den 50er und 60er Jahren hatten die Menschen kalorienmäßig noch hohen Nachholbedarf. Weihnachten war damals das große Schlemmen. Erinnerungen an fette Zeiten.

Konsum

Auch in Zeiten von Corona bleibt Weihnachten ein Konsumfest. Wer in den letzten beiden Wochen vor dem Fest aus Hygienebedenken nicht in den reglementierten Läden und Kaufhäusern vorbeischaut, der bestellt per Internet und beschäftigt die tapferen Paketzusteller. Mehr als 1,8 Milliarden Päckchen und Pakete sind nach ersten Schätzungen dieses Jahr zu Weihnachten unterwegs in Deutschland. Weihnachten im Konsumrausch? Das wird nicht erst heute beklagt. Das war schon in den 50er und 60er Jahren der Fall.

Das schönste Fest

An Weihnachten sehnen wir uns gerne nach den guten alten Zeiten unserer fernen Kindheit zurück. Erinnerungen an ein schönes Fest. Manchmal sind diese Erinnerungen aber etwas getrübt. Deshalb ein Rückblick, wie schön Weihnachten in den 1950er und 1960er Jahren zu Zeiten unserer Eltern und Großeltern und vielleicht ja auch noch in unseren eigenen Kindheitstagen gewesen ist.

Die Serie im SWR-Fernsehen