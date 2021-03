Weil sie eine Bank in Mannheim überfallen haben sollen, sind zwei Männer angeklagt. Einer von beiden muss sich am Mittwoch vor dem Landgericht verantworten. Die beiden Männer sollen in der Bank in der Mannheimer Innenstadt eine Angestellte in ihre Gewalt gebracht und eine Reinigungskraft mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Die Bankangestellte öffnete den Tresor und die Angeklagten sollen mit knapp 190.000 Euro Bargeld geflohen sein. Einer der beiden konnte kurz darauf in der Nähe mit dem erbeuteten Geld festgenommen werden. Er ist wegen einer schweren Erkrankung aktuell verhandlungsunfähig. Sein mutmaßlicher Komplize wurde rund zwei Stunden später in einem Mannheimer Hotel festgesetzt. Er muss sich wegen besonders schweren Raubes verantworten. Ihm werden auch zwei Tankstellenüberfälle in Backnang und Schwäbisch Hall vorgeworfen. Sein Komplize soll das Fluchtauto gefahren haben.