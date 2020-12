Als erste Schule in Mainz unterrichtet die Integrierte Gesamtschule in Mainz-Hechtsheim seit Mittwoch im Wechselunterricht. Das hat die zuständige Aufsichtsbehörde ADD bestätigt. Nach SWR-Informationen werden seit Mittwoch die achten bis zehnten Klassen geteilt und tageweise abwechselnd in der Schule oder online zuhause unterrichtet. Nächste Woche sollen die höheren Klassen folgen. Die IGS in Mainz-Bretzenheim will laut ADD ab dem nächsten Montag ebenfalls auf Wechselunterricht umstellen. Damit soll das Risiko einer Corona-Infektion gesenkt werden.