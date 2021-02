per Mail teilen

Der Ladenburger Bürgermeister Stefan Schmutz will am Mittwoch über den Fortgang der Sanierung informieren. Seit Anfang 2020 wird das Ladenburger Wahrzeichen saniert - das war schon Jahre zuvor dringend notwendig. Um dafür nicht selbst die Kosten übernehmen zu müssen, verkaufte die Stadt den Turm 2003 an einen Architekten, der sich verpflichtet hatte, diese Aufgabe zu übernehmen. Doch nichts passierte, bis eine anonyme Stiftung den denkmalgeschützten Wasserturm 2019 kaufte und der Stadt zurückgab. Der unbekannte Spender kommt auch für die aktuelle Sanierung auf. Doch bislang ist völlig unklar, wie der Turm künftig genutzt wird. Klar ist nur: er soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, allerdings wird das nach Auskunft einer Sprecherin nur punktuell der Fall sein, z.B. im Rahmen von Führungen.