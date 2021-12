Wasserrohrbruch in Innenstadt - Straßensperrung aufgehoben

Ein Wasserrohrbruch hat in der Nacht auf Samstag in der Mannheimer Innenstadt einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. In einem Bereich der Breiten Straße seien etwa 600.000 Liter Wasser ausgetreten, teilte die Polizei mit. Laut Feuerwehr war dort eine Wasserversorgungsleitung gebrochen, die Ursache ist unklar. Die Kanalisation, so die Polizei, habe das austretende Wasser weitgehend auffangen können. Es sei kein Wasser in die Keller der umliegenden Gebäude geflossen. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Mitarbeiter einer Fachfirma reparierten den Schaden. Wegen des Rohrbruchs musste eine Straße gesperrt werden. Diese Sperrung wurde am Samstagvormittag wieder aufgehoben. Auch der Straßenbahnverkehr sei nicht mehr beeinträchtigt, teilte die Polizei mit.