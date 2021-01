per Mail teilen

Wegen eines defekten Absperrventils war am Dienstagvormittag in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) in der Kurt-Lindemann-Straße und im Spitzerfeld unterirdisch Wasser ausgelaufen. Deshalb wurde die Trinkwasserversorgung für die dortigen Haushalte kurzfristig unterbrochen. Ursache war laut Stadtwerke Heidelberg ein defektes Absperrventil. Alle betroffenen Häuser werden voraussichtlich vor 12 Uhr wieder mit Trinkwasser versorgt sein.