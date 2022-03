Wasser wieder nutzbar

Der Wasserrohrbruch in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist behoben. Das hat die Stadt jetzt mitgeteilt. Somit kann das Wasser wieder genutzt werden. Wegen eines Wasserrohrbruchs in einer Hauptleitung zwischen Reilingen und Hockenheim, konnte es gestern nur als Spülwasser in der Toilette benutzt werden. Grund für die Verunreinigung waren laut den Stadtwerken Hockenheim Ablagerungen in der Leitung. Diese hatten sich gelöst, nachdem das Wasser wegen des Rohrbruchs auf die zweite Hauptleitung umgeleitet werden musste. Die Wasserversorgung von Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) war entgegen ersten Meldungen nicht beeinträchtigt.