Der Heidelberger Waseem Butt wartet auf eine neue Lunge

Waseem Butt aus Heidelberg, Stadtrat und Inhaber eines Asia-Ladens, hat Covid-19 brutal erwischt. Der 46-Jährige hat einen extrem schweren Krankheitsverlauf und braucht eine neue Lunge

Zum Tag der Organspende am Samstag tritt ein Fall wie der des Heidelberger Waseem Butt in den Blickpunkt. Seine Lunge ist durch eine Covid-19-Erkrankung so schwer geschädigt, dass nur eine Transplantation ihn retten kann. Butt liegt mittlerweile in einem Münchner Krankenhaus und wartet auf eine Spenderlunge.

Das Unglück traf mit voller Wucht

Im April 2021 traf das Unglück die 1990 aus Pakistan zugewanderte Familie. Die Großeltern starben innerhalb weniger Tage am Corona-Virus. Und auch deren Sohn Waseem Butt ringt seit vielen Wochen mit dem Tod. Er liegt seit dem 21. März im künstlichen Koma und ist mittlerweile in eine Klinik in München verlegt worden. Am Anfang hatte er nur leichte Symptome, auch die ersten beiden Tage im Krankenhaus ging es ihm gut, doch dann verschlechterte sich sein Zustand rapide.

Waseem Butts (links im Bild) Sohn Mamdouh Butt war Mitte Mai zum Interview im SWR-Fernsehstudio. SWR

Waseem Butt steht auf der Transplantationsliste

Sein Sohn Mamdouh Butt führt das Geschäft des Vaters weiter, hat sein Studium in Mannheim auf Eis gelegt. Die ganze Familie hofft jetzt auf ein Spenderorgan. Immerhin steht Waseem Butt auf der Transplantationsliste, hat die Voraussetzungen dafür. Man muss relativ jung sein, darf kein Übergewicht und keine Vorerkrankungen haben, sagt Prof. Nikolaus Kneidinger, Lungenfacharzt in München, der den Fall des erkrankten Heidelbergers bearbeitet.

Für Mamdouh Butt hat das Corona-Schicksal seiner Familie alles verändert. Er selbst, der lange Vorsitzender des Jugendgemeinderats in Heidelberg war, hat jetzt einen völlig neuen Zugang zum Thema Organspende. Er wünscht sich, dass möglichst viele Menschen ihre Bereitschaft zur Organspende in einem Organspenderausweis erklären. Die letzte Hoffnung der Familie für den Vater ist jetzt die Transplantation.