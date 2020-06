per Mail teilen

Immer mehr Menschen nutzen den Neckar zum Schwimmen. Sicherlich auch, weil viele Freibäder und Badeseen coronabedingt erst langsam wieder öffnen. Baden im Fluss sei allerdings keine gute Idee.

Laut Gesundheitsamt hat sich der Neckar in den vergangenen Jahren zwar ökologisch erholt. Das bedeute aber nicht, dass er auch überall Badewasserqualität hat. Proben im Bereich der Heidelberger Neckarwiese hätten im vergangenen Jahr eine anhaltende fäkale Belastung des Wassers ergeben.

Das Wasser ist nicht keimfrei

Der Neckar sei ein sogenannter "Vorfluter". Das bedeutet, dass rund 590 Kläranlagen ihr gereinigtes Abwasser in den Fluss leiten. Keimfrei sei das Wasser allerdings nicht. Bei starkem Regen könnten Abwässer auch ungeklärt in den Neckar gelangen, so die Behörde.

Auch könnten Ratten in der Kanalisation und an den Ufern krankheitserregende Keime übertragen. Außerdem hätten Badende den Neckar nicht für sich alleine: Durch den Berufsschiffsverkehr, Wassersportfahrzeuge, Fahrgastschiffe oder auch Segler und Ruderer seien Schwimmer gefährdet, weil man sie kaum sehen könne.

Kann schnell übersehen werden: Schwimmer im Neckar dpa Bildfunk Picture Alliance/Uwe Anspach

Badeseen und Freibäder öffnen wieder

Verzichten müssen Wasserfreunde allerdings nicht: Viele Badeseen und Freibäder würden jetzt sukzessive wieder öffnen, erste Proben haben laut Gesundheitsamt ausgezeichnete Wasserqualität ergeben.