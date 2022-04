Warnstreiks bei Bussen und Bahnen

per Mail teilen

Im Tarifstreit mit dem Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen hat die Gewerkschaft Verdi erneut zu Warnstreiks aufgerufen. In vielen Orten Baden-Württembergs müssen sich die Menschen nun andere Wege suchen, um zum Arbeitsplatz oder zur Schule zu kommen. Nach Angaben der SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH sind unter anderem Busverbindungen an den Standorten Sinsheim und Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) betroffen. Der Streik soll voraussichtlich bis zum späten Vormittag dauern. In Wiesloch hat die Gewerkschaft Verdi für 7.30 Uhr zu einer Kundgebung aufgerufen. Busse auf SWEG-Linien, die Subunternehmer bedienen, sollen planmäßig fahren. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen.