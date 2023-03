per Mail teilen

Seit heute morgen drei Uhr streiken in der Region Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes. Viele Bereiche sind deshalb lahmgelegt. Unter anderem der ÖPNV, Kitas und Verwaltungen.

Die Gewerkschaft ver.di lässt nicht locker: Schon seit Wochen macht sie im ganzen Land mit unterschiedlichen Schwerpunktaktionen Druck auf die Arbeitgeber. Am Freitag bleiben die Busse und Bahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) im Depot, und auch die Beschäftigten der Stadt Mannheim und weiterer Kommunen im Umland sind zum Warnstreik aufgerufen.

Städtische Kitas in Mannheim bleiben geschlossen

Alle städtischen Kindertageseinrichtungen in Mannheim bleiben laut Stadt geschlossen. Vom Streik betroffen sind außerdem das Uniklinikum Mannheim, die Arbeitsagentur, Bibliotheken, die Musikschule, die Jugendhäuser, die Bürgerdienste und die Müllabfuhr. Auch die vier Mannheimer Hallenbäder bleiben wegen des Warnstreiks heute geschlossen. Die Filialen der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord und das Theater Heidelberg bleiben auch zu.

Kundgebung auf dem Alten Messplatz in Mannheim geplant

Am Freitagvormittag ist eine Kundgebung auf dem Alten Messplatz in Mannheim geplant. Eine weitere soll in Ludwigshafen stattfinden. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten nach wie vor 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.