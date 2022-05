Die Gewerkschaft ver.di ruft für heute in zahlreichen Städten zu ganztägigen Warnstreiks bei der Deutschen Telekom auf, um in der laufenden Tarifrunde Druck auf die Arbeitgeber zu machen. In der Region sind Mannheim, Heidelberg und Buchen betroffen. An allen 14 Standorten bundesweit erwartet die Telekom rund 1.000 Streikende. Kunden müssen deshalb laut Telekom mit Einschränkungen rechnen, z.B. beim Service bzw. bei Wartezeiten bei der Hotline.