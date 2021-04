Die Warnstreiks am Mannheimer Großkraftwerk (GKM) sind beendet. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi wurde eine Einigung im Tarifstreit erzielt. Wie die Gewerkschaft mitteilte, bekommen die rund 570 Beschäftigten eine Lohnerhöhung von insgesamt 6 Prozent, die in drei Stufen bis zum Januar 2023 erfolgt. Außerdem erhalten die Mitarbeiter eine steuer- und abgabefreie Corona-Beihilfe in Höhe von 1.250 Euro. Und auch die Azubis profitieren von dem Tarifabschluss - sie bekommen ab dem 1. Juli 100 Euro mehr pro Monat. Und ab Juli nächsten und Januar übernächsten Jahres eine weitere Erhöhung um jeweils 50 Euro monatlich. An den beiden mehrtägigen Warnstreiks im GKM hatten sich laut Verdi pro Tag rund 450 Mitarbeiter beteiligt. Für den 20. April stehen nach Gewerkschaftsangaben erneut Tarifverhandlungen an - dabei geht es um den sozialvertraglichen Kohleausstieg im Großkraftwerk.