Der Thüringer Olaf Ruppe ist seit 46 Jahren Wanderschäfer. Mit einer Herde von rund 500 Schafen ist er seit Ende September im Odenwald unterwegs. In den nächsten Tagen werden seine Tiere auf einer Weide im Buchener Ortsteil Stürzenhard stehen. Nachts schläft Olaf Ruppe in seinem Wohnwagen, der in Walldürn steht und fährt von dort aus jeden Morgen zu seiner Herde.