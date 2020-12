In der Margarethenschlucht gab es erneut einen Wanderunfall. Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen mussten Rettungskräfte Verletzte aus der Schlucht bergen.

Margarethenschlucht SWR Frederike Kroitzsch

Am Dienstagmittag war eine ältere Frau beim Wandern offenbar gestürzt und hatte sich den Fuß gebrochen. Die nicht ortskundigen Angehörigen liefen zurück zum Bahnhof und setzten dort einen Notruf ab. Sie konnten die Rettungskräfte aus Neckargerach und Mosbach an die Unfallstelle lotsen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Etappe des Wanderwegs führt auch durch die Margarethenschlucht bei Neckargerach SWR SWR -

"Helfer vor Ort" immer wieder in der Margarethenschlucht im Einsatz

Einsatz 48/2020, 14:50Uhr, Neckargerach, Chirurgischer Notfall Erneut stürzte in der Margaretenschlucht bzw. auf dem...Gepostet von HvO Neckargerach am Dienstag, 8. September 2020 HvO Neckargerach, Facebook

Erst vor knapp zwei Wochen war beim Wandern eine Frau in der Schlucht so unglücklich gestürzt, dass sie sich schwere Kopfverletzungen zuzog. In Neckargerach werden in solchen Fällen die sogenannten "Helfer vor Ort" alarmiert, die mit Spezial-Rettungsgerät ausgestattet sind, um Verunglückte aus der unwegsamen Schlucht zu bergen.